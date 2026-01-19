Задержанного с поличным наркодилера приговорили к восьми с половиной годам колонии

Орджоникидзевский суд Перми вынес приговор ранее судимому жителю краевого центра, обвиняемому в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В судебном заседании установлено, что мужчина уже был судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, однако вновь решил заняться преступным бизнесом. При попытке сбыта наркотиков он был задержан полицейскими в одном из парков города. При личном досмотре задержанного был обнаружен и изъят 21 сверток с марихуаной.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима со штрафом.