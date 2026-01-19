В Самарской области более 4,5 тысячи человек окунулись в прорубь на крещенских купаниях

На территории Самарской области около 20 тыс. человек участвовали в праздновании Крещения Господня, более 4,5 тыс. человек окунулись в прорубь. Такие предварительные подсчеты сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Глава региона отмечает, что в области оборудовано 56 купелей, на которых ночью дежурили медики, спасатели и полиция. Окунуться в прорубь можно и сегодня, 19 января, в течение дня.

«Нахожусь на постоянной связи со всеми экстренными службами. Нарушений общественного порядка не зарегистрировано. За медицинской помощью жители не обращались», — отмечает Вячеслав Федорищев.

Руфия Кутляева