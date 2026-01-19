Бьюти-индустрия имитирует солнце

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, как салоны начали предлагать нанесение пигмента для создания дополнительного акцента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В салонах красоты новый тренд: мастера предлагают девушкам добавить «молодости и свежести» путем нанесения искусственных веснушек. Раньше подобные техники применяли для подчеркивания губ или бровей, теперь все чаще клиентам предлагают создать дополнительный акцент. Пигмент чуть темнее тона кожи наносится мелкими точками, яркость регулируется по желанию, а эффект сохраняется от полутора до трех лет.

Специалисты по перманентному макияжу таким образом расширяют перечень своих услуг и охватывают новые группы аудитории. Тренд на веснушки активно поддерживается в соцсетях: пользователи отмечают, что это символ молодости, беззаботности и летнего настроения. И если раньше считалось, будто это скорее атрибут юности, теперь взрослые женщины интересуются такого рода преображением. Веснушки вошли в моду. Сами по себе узоры на щеках уже несколько лет стали сопровождать праздничные события. Сверкающие переводные татуировки на один вечер за 200-300 руб. как бы аккомпанируют макияжу. Появились и крупные игроки на этом рынке. Например, проекту Miamitats Маргариты Королевой недавно исполнилось 10 лет.

Теперь же тренд получил развитие: бьюти-сфера делает ставку на стремление современных девушек выглядеть естественно. Так называемая эстетика clean girl призвана подчеркнуть здоровую кожу и природные черты лица. От тяжелого мейкапа фокус смещается на минимализм с акцентом на уходе. Эта самая «натуральность» тем временем оборачивается растущими чеками. Стандартные протоколы оздоровления кожи в косметологии с аппаратными процедурами и питательными инъекциями оцениваются в сотни тысяч рублей. Если говорить о перманентных веснушках из салона, они стоят от 4-6 тыс. руб. в регионах до примерно 15 тыс. в Москве.

Яна Лубнина