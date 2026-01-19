Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает, как публицист совмещал службу в казначействе и работу в журнале «Современник».

Писатель и публицист Иван Панаев был модник и франт. Служба обязывала — в некрасовском «Современнике», самом популярном литературном журнале середины XIX века, он вел колонку о мужской моде. Но вот беда: будучи в свободное от творчества время служащим казначейства, Панаев был вынужден целыми днями ходить в форменной одежде. На свободное самовыражение времени почти не оставалось. Но Панаев старался как мог.

В своих литературных мемуарах он со вкусом расписывал, как явился однажды в департамент в вице-мундире и новомодных клетчатых панталонах, которыми обзавелся одним из первых в столице. Сотрудники впечатлились, но как-то неправильно. Панаеву заявили, что точно из такой ткани кухарки шьют себе передники. Так что уже скоро Панаев в «Современнике» разродился серией очерков о «хлыщах» — так он теперь называл юношей, думающих исключительно о моде. Словечко вцепилось в язык и бытовало в нем еще в советские времена. А все потому, что сильнее зависти чувства нет.