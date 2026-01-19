«Пожарная часть в селе Всехсвятском никогда не прекращала работу»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, что посмотреть во время прогулки по району на севере Москвы.

Длинные новогодние каникулы предоставили массу возможностей для прогулок, в том числе в местах, где ранее бывать отчего-то не доводилось. Так мы попали в район Сокол, который ранее был для меня связан исключительно с работой в бумажном еще «Коммерсанте» на улице Врубеля в начале девяностых.

Главный редактор радио “Ъ FM” Алексей Воробьев очень привязан к этому району и пригласил нас сюда на семейную праздничную прогулку. Мы встретились у выхода из метро, рядом со зданием пожарной каланчи. Алексей Валерьевич подошел к делу, как всегда, основательно и взял на себя функции экскурсовода. Он рассказал, что пожарная часть в селе Всехсвятском была построена в конструктивистском стиле в 1927 году и никогда не прекращала работу по специальности. Сейчас здание используется для сушки пожарных рукавов и тренировки расчетов.

Далее путь лежал мимо медицинской части «Аэрофлота» на Песчаной улице, которая была построена в начале 1930-х. По словам экспертов, это постконструктивистское здание с элементами ар-деко. Изящный полукруг объема основного корпуса украшен на фасаде фигурками мальчика и девочки, запускающими планер. Здесь с тех пор и по сей день гражданские летчики проходят врачебные комиссии.

А совсем рядом, буквально за оградой, располагались могилы авиаторов Первой мировой. В сети можно найти эффектные фотографии, на которых теснятся огромные, в человеческий рост, винты первых самолетов. Здесь с 1915 года находилось братское кладбище погибших на фронтах Первой мировой войны. Открыто оно было по предложению великой княгини Елизаветы Федоровны, которая была главной российской благотворительницей начала XX столетия.

Принято считать, что здесь расположено более 18 тыс. захоронений времен Первой мировой. Низшие чины лежат неподалеку от командного состава. Авиаторы, память о которых поддерживает стела с винтом на верхушке, соседствуют с сестрами милосердия, также отмеченными мемориалом. Рядом лежат христиане разных конфессий, мусульмане, иудеи. Забегая вперед, скажу, что уже во время Гражданской войны здесь хоронили и красных, и белых.

