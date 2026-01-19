Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, какие модели предлагают производители.

Уверен, даже если вы не смотрели сагу «Звездные войны», то как минимум парочку роботов R2-D2 (такой промышленный бидон на гусеницах) и гуманоида в корпусе из золотистого металла C-3PO точно узнаете. Тогда это была фантастика. Сейчас такие помощники, в том числе человекоподобные, это динамичный рынок. Глобально, по информации Precedence Research, в 2025 году потребительская робототехника достигла показателя в $14 млрд. Текущий ежегодный темп роста — 25%, так что к 2034-му аналитики ожидают показателя свыше $100 млрд.

За последние полтора года на крупных выставках вендоры показали больше значимых робот-платформ, чем за предыдущие два десятилетия. Ожидаемо, что в популярном направлении появятся и производители, знакомые по другим сферам. Бренд Kawasaki, например, готовит мобильную платформу с водородным топливным элементом CORLEO, и выглядит это как мотоцикл на четырех ногах. Проект создан для передвижения по сложной местности. Прототипы обещают к следующему году, серийное производство планируется в 2035-м.

Компания LG давно развивает свою экосистему умного дома ThinQ, в том числе с голосовым помощником. Вскоре, похоже, пользователи смогут туда подключать и робота, которого разработала компания, — модель CLOiD. Этот гуманоидный помощник может взять на себя часть хозяйственной рутины: он умеет готовить, стирать и убирать. На руках у него по пять пальцев, но ног, как у человека, нет. Для мобильной базы LG воспользовалась опытом по созданию роботов-пылесосов. Роль нижних конечностей выполняют колеса. В голове — центр вычисления и управления, выражения «лица» отражает дисплей. Робот обучен на десятках тысяч часов видео домашних работ. Цена и дата выпуска пока не объявлены. Вот создатели SwitchBot Onero H1, домашнего робота с похожим применением, уже объявили стоимость в $1,5 тыс. при заказе в этом году. Колесный робот с двумя подвижными руками, имеющими в сумме 22 степени свободы, умеет складывать белье, собирать разбросанные вещи, переносить предметы по дому, открывать двери и окна.

Александр Леви