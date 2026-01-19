«Проблема в том, что у ученых нет достоверных образцов ДНК Леонардо да Винчи»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает об открытии, сделанном в рамках проекта Leonardo da Vinci DNA Project.

В мире генетики и искусства настоящий детектив: группа исследователей заявила, что им удалось извлечь следы ДНК с артефактов эпохи Возрождения. Некоторые из них, как полагают ученые, принадлежат Леонардо да Винчи. Речь в том числе о наброске «Святой младенец», автор которого точно не установлен. На этом рисунке, выполненном сангиной, слегка склоненная голова кудрявого ребенка. Щадящим методом исследователи собрали генетический материал с этой работы и сравнили его с тем, что был получен из писем дальнего родственника художника. Некоторые последовательности Y-хромосомы и там, и там принадлежат генетической группе людей с общим предком из Тосканы. Именно там родился Леонардо да Винчи. Однако это вовсе не доказательство авторства работы.

Основная проблема в том, что у ученых нет достоверных эталонных образцов ДНК художника. У него не было прямых потомков, а место его предполагаемого захоронения сильно пострадало в ходе многолетних войн. Кроме того, генетический материал на рисунке может принадлежать людям, которые обрабатывали или даже прикасались к произведению. Тем не менее ученые, участвующие в проекте «ДНК Леонардо да Винчи», намерены продолжать работу, надеясь, что в будущем такие находки помогут не только устанавливать авторство, но и глубже понять жизнь и причины гениальности одного из величайших умов эпохи Возрождения.

Анна Кулецкая