В Самарской области суд обязал снести баню и бассейн, построенные в пределах береговой полосы

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил требования прокуратуры Самарской области: признать недействительным договор аренды земельного участка в пределах береговой полосы, обеспечить свободный доступ к береговой полосе и снести возведенные объекты недвижимости. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Надзорное ведомство установило, что органы местного самоуправления предоставили коммерческому юридическому лицу в аренду земли, расположенные в пределах водного объекта — реки Усы в Шигонском районе. Участок входит в состав федеральной собственности. Арендатор построил на площадке баню и бассейн.

В связи с нарушением требований федерального законодательства прокуратура обратилась в суд. Судебный акт в законную силу не вступил.

Руфия Кутляева