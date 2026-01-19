В Челябинске возбудили дело после коммунальной аварии с пострадавшим

Следственные органы СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело после прорыва батареи с кипятком в подъезде многоквартирного дома. В результате аварии один из жителей обжег ноги, сообщает пресс-служба госоргана.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Информация об инциденте появилась в социальных сетях. По данным СМИ, 17 января в одном из подъездов дома на улице Героев Танкограда в Челябинске прорвало батарею с кипятком. Горожанин получил ожоги ног. После аварии жители долго ждали сотрудников управляющей компании, подчеркивается в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие случившемуся.

Виталина Ярховска