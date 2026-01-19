Прогулочные дворы воронежского СИЗО-1 отремонтируют за 10 млн рублей

В Воронеже ищут подрядчика для капитального ремонта прогулочных дворов СИЗО-1 на улице Желябова, 56. Начальная цена контракта составляет 10 млн руб. Соответствующая информация была опубликована на портале госзакупок 19 января. Тендер предназначен для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Благоустройство требуется провести в период с 13 февраля по 31 июля 2026 года. Товары и материалы, которые подрядчик использует при выполнении работ, должны быть произведены на территории РФ или государств ЕАЭС. Гарантийный срок установлен на пять лет.

Заказчиком выступает ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Воронежской области. Работы профинансируют из средств федерального бюджета. Заявки на участие в торгах будут принимать до 27 января. Подрядчика определят 29 января.

Денис Данилов