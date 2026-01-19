В Ярославской области завершился этап Кубка России по биатлону

В Ярославской области 18 января завершились соревнования третьего этапа Кубка России по биатлону, проходившие в биатлонно-лыжном комплексе «Демино» под Рыбинском. По информации регионального правительства, на трассу вышли почти 200 спортсменов, за гонками наблюдали тысячи болельщиков.

Главным итогом соревнований в Демино губернатор Михаил Евраев назвал успешную организацию соревнований всероссийского уровня.

«Установили для зрителей новый 25-метровый экран. ТВ-трансляцию можно было посмотреть в эфире канала "Матч ТВ" и в фан-зоне на площади Труда в Ярославле, где показ соревнований на уличном экране организовало АНО "Верхняя Волга медиа". Отличная трасса, четкая работа судей и волонтеров — все это делает "Демино" одной из ведущих биатлонных арен страны»,— прокомментировал губернатор.

Отдельную благодарность Михаил Евраев выразил министерству спорта и федерации биатлона за развитие этого вида спорта в области.

Соревнования третьего этапа Кубка России в Демино длились три дня — 16, 17 и 18 января. В последний день прошли две гонки в формате «большой масс-старт». Мужчины преодолели дистанцию 15 км с четырьмя огневыми рубежами, победителем стал Ярослав Конкин из Республики Мордовии с результатом 36 минут 17,6 секунды. Это его первая победа на взрослом уровне. В женской гонке первое место заняла Наталия Шевченко из Свердловской области с результатом 32 минуты 43,7 секунды.

В соревнованиях приняли участие три биатлониста из Ярославской области: Дарья Беляева, Елизавета Тюрдеева и Андрей Перевозчиков. На данном этапе они не смогли занять призовые места.

Перед стартами и в перерывах для посетителей была организована развлекательная программа: выступления творческих коллективов, семейные и командные эстафеты, народные игры. Также были доступны зоны фуд-корта и фотозоны с ростовыми куклами. Как сообщила зампред областного правительства Вера Даргель, 18 тыс. болельщиков посетили соревнования.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пригласил жителей и гостей региона на Ростех Деминский марафон, который пройдет с 27 февраля по 1 марта в «Демино».

Алла Чижова