Новый епископ Соликамский и Чусовской вступил в должность

18 января 2026 года в Храме Христа Спасителя в Москве Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин наречения архимандрита Гавриила (Рожнова), клирика Казанской епархии, во епископа Соликамского и Чусовского. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Архимандрит Гавриил (Роман Рожнов) родился в 1985 году в Луганске. В 2000 году окончил Козловскую среднюю школу, в 2005 году — Воронежский государственный технический университет. В июле 2005 года поступил во Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь. 14 декабря 2006 года пострижен в монахи. 14 мая 2018 года назначен наместником Раифского монастыря. В 2018–2024 годах руководил богословскими образовательными курсами для монашествующих Казанской епархии. С 2024 года — сотрудник отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Казанской епархии. Решением Священного Синода от 26 декабря 2025 года избран епископом Соликамским и Чусовским. На этом посту он сменил архиепископа Зосиму (Остапенко), покинувшего должность в июле 2025 года.