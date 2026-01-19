Джейсон Деруло завершит европейский тур концертом в Москве

Американский певец Джейсон Деруло выступит в Москве 14 июня 2026 года, сообщили ТАСС в пресс-службе агентства Force Events. Концерт пройдет на «ЦСКА Арене» и станет завершением европейского турне артиста «The Last Dance World Tour».

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Джейсон Деруло (в центре)

«Нас ждет большое шоу и все суперхиты, которые сделали его одним из самых прослушиваемых артистов планеты», — указано в сообщении организаторов.

В предыдущий визит в Москву в сентябре 2025 года Деруло вышел на сцену под песню «Матушка-земля», повторил откровенный номер Егора Крида с танцовщицей и представил новую композицию Who Hurt You. Тогда же артист отметил, что чувствует себя в российской столице как дома, и пообещал вернуться.

На счету Джейсона Деруло — десятки платиновых релизов и совместные проекты с ведущими артистами мировой сцены, включая Лила Уэйна, Pitbull, Шона Комбса, Снуп Догга и Ники Минаж. Его дебютный сингл Whatcha Say возглавлял чарт Billboard, а видеоклипы на композиции Wiggle и Swalla набрали свыше одного и двух миллиардов просмотров соответственно.