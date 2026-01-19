Политики берут музыкальную паузу

Никол Пашинян пригласил граждан на вечеринку. Ожидается, что на ней премьер-министр Армении сам сыграет на барабанах. Дискотека пройдет 30 января в Ереване. На фото-анонсе, который политик опубликовал в своем Telegram-канале, он сидит за барабанной установкой, подпись гласит: «Вы танцуете — мы играем». А совместное выступление премьер-министра Японии и президента Южной Кореи за неделю собрало миллионы просмотров в соцсетях. Зачем политикам музыкальные хобби? Расскажет Анна Кулецкая.

За ударную установку Никол Пашинян сел несколько месяцев назад. Ее он получил в подарок, и теперь радует своих подписчиков в соцсетях тем, как он держит ритм. На одном из последних видео он играет в составе ВИА с клавишником, вокалистками, гитаристами и саксофонистом. Судя по музыкальным видео, которые уже стали трендом, армянскому премьеру нравятся разные жанры. В его life-style-записях нередко звучат и легенды русского рока. Но не все граждане Армении считают это увлечение чем-то разумным, заметил политолог, эксперт по политике безопасности Южного Кавказа Вазген Оганесян: «Для той части общества, которая все время так отчаянно защищает Пашиняна, это нормально. Но другой, конечно, это воспринимается как абсолютно неадекватный шаг со стороны политика, у которого государство находится, мягко говоря, в турбулентной ситуации. Он не только на барабане играет. В разных ситуациях, когда он должен серьезно себя вести, он просто с утра встает и катается на велосипеде. На той геополитической территории, на которой находится Армения, политики более консервативно себя ведут».

Музыкальный премьер есть у Японии: Санаэ Такаити 64 года, и она заняла этот пост в октябре 2025-го. Во времена бурной молодости она водила байк и играла на барабанах в хеви-метал-группе. Недавно она провела переговоры с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном, после политики устроили яркий джэм. А на днях Японию посетила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Санаэ Такаити удивила свою коллегу музыкальным подарком на день рождения.

В начале октября 2025-го и одна из крупнейших площадок Буэнос-Айреса забыла, что такое тишина. Столбы пламени вздымались вверх, зал гудел и ликовал, ведь перед преданными поклонниками в кожаной куртке и с дерзкой прической появился сам президент Аргентины. Хавьер Милей, в прошлом фронтмен трибьют-группы Rolling Stones, дал концерт на фоне растущего общественного недовольства, недавнего коррупционного скандала и сомнений в его политической компетенции. О том, почему Милей не скрывает свой бунтарский дух, рассказал основатель сети порталов RuArgentina Кирилл Маковеев: «Президент — фанат классической музыки. Несмотря на то, что он слушает Rolling Stones, при этом любит оперу, ходит в театр "Колон". Он ученый, экономист, а с другой стороны, такой фрик, завсегдатай ток-шоу, музыкант, рокер, бунтарь, революционер. У него образ человека, который поет и танцует на рок-концертах: кожаные куртки, огонь на сцене, глубокий бас, песни про свободу со злободневными текстами. Это часть имиджа того лидера, которого выбрали аргентинцы».

В 1993-м 42-й президент США Билл Клинтон сыграл на саксофоне на своей инаугурации. Этот инструмент был частью образа политика, однако критики ставили под сомнение его музыкальные способности. В 2019-м президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил с собственным рэп-произведением про коня. В истории есть еще множество примеров, когда политики не представляли свою жизнь без музыки, а музыканты — уходили в политику. И как заключает в соцсетях общественность, не имеет значения, какой пост занимает человек, если у него душа поет.

Анна Кулецкая