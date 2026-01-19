Американцу дали пять лет за найденный карабин на яхте при швартовке в Сочи

Краснодарский краевой суд утвердил приговор гражданину США Чарльзу Уэйну Зиммерману, который отправится в колонию на пять лет за незаконную транспортировку и перемещение огнестрельного оружия и боеприпасов через таможенную границу Евразийского экономического союза, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Чарльз Уэйн Зиммерман путешествовал на собственной яхте. В июле 2024 года судно вышло из порта в штате Каролина, затем посетила порты в Португалии, Испании, Италии, Греции и Турции. На борту находился охотничий карабин и боеприпасы, которые господин Зиммерман на законных основаниях приобрел в США.

По словам путешественника, летом 2025 года он решил посетить Россию, чтобы пообщаться с девушкой, с которой познакомился в интернете. Яхта Зиммермана зашла в порт Сочи 19 июня, при прохождении пограничного контроля американец не сообщил о том, что на борту находится оружие. Карабин и боеприпасы были обнаружены сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В отношении гражданина США было возбуждено дело о незаконной транспортировке оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), а также о незаконном перемещении через таможенную границу оружия и боеприпасов (ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ). Господин Зиммерман признал вину и пояснил, что он не знал о необходимости декларирования оружия, которое он держал на борту для самообороны.

Анна Перова, Краснодар