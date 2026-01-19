FT: фармкомпании США могут перестать ввозить препараты в Европу

Американские фармацевтические компании готовы отказаться от экспорта своей продукции в европейские страны, чтобы не снижать цены на них в США. К этому их подталкивает недавнее соглашение с администрацией Дональда Трампа о снижении цен на лекарства для хронических болезней, пишет Financial Times.

В конце декабря администрация президента США объявила о достижении договоренности с крупнейшими фармкомпаниями страны. По условиям сделки производители обязаны снизить цены на свои препараты в США до уровня цен, по которым эти лекарства отпускаются в других развитых странах. Причем ориентир — самая низкая цена из всех, что установлена в этих государствах.

По подсчетам производителей, эта сделка неминуемо приведет к убыткам, а потому они намерены либо повысить цены на свои препараты в Европе, либо вовсе перестать экспортировать их на эти рынки, чтобы избавиться от невыгодного ориентира. «После подсчетов возникает дилемма: либо снизить цену в США до уровня Франции, либо прекратить поставки во Францию. Мы скорее прекратим поставки во Францию»,— заявил гендиректор Pfizer Альберт Бурла.

Как пишет FT, сейчас фармкомпании пытаются надавить на европейские власти, чтобы те позволили производителям повысить цены в ЕС и Великобритании. Но, как отмечают собеседники газеты, переговоры по этой теме практически не сдвинулись с мертвой точки.

Кирилл Сарханянц