Волейболисты «Белогорья» дома обыграли «Динамо-Урал» в Суперлиге

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» победил «Динамо-Урал» из Уфы в матче 19-го тура Суперлиги. Встреча прошла на домашней арене белгородцев в Туле и завершилась со счетом 3:1 (25:18, 25:19, 22:25, 25:21).

В команде хозяев отличился Ярослав Подлесных, заработавший 25 очков, Мохамед Аль Хачдади (22 очка), Александр Мельников и Андрей Марченко (по десять очков). У «Динамо-Урала» наиболее результативными стали Илья Сподобец (15 очков) и Сергей Пирайнен (десять очков).

Несмотря на резкое обновление состава со стороны гостей, первые два сета остались за «Белогорьем», где инициатива практически не оспаривалась. В третьей партии «Динамо-Уралу» удалось перехватить инициативу и выиграть. Однако в четвертом сете «львы» собрались и, нащупав свою игру, уверенно довели матч до победы.

«Не было у нас установки экономить силы, но в третьей партии провалили подачу и прием, и это первое касание, которое в волейболе очень важно, потянуло за собой все остальное. Но хорошо, что смогли собраться в четвертой партии и нащупать свою игру»,— сказал главный тренер «Белогорья» Сергей Баранов.

По итогам встречи «Белогорье» занимает четвертую строчку в турнирной таблице с 43 очками. «Динамо-Урал» находится на 13-м месте из 16 с 16 очками.

В предыдущем туре белгородцы победили «Ярославич» со счетом 3:0. Следующий матч «львы» проведут в Туле против «Газпром-Югры» из Сургута, он запланирован на 23 января.

Алина Морозова