В Башкирии на Крещение в прорубь окунулись более 18 тысяч человек

В Башкирии в крещенские купели окунулись около 18,2 тыс. человек, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике. Такие данные были на 14:00.

Для безопасности людей возле купелей дежурят 1,1 тыс. человек, 317 единиц техники.

Всего в регионе организовали 98 мест для крещенских купаний, в том числе семь в Уфе. В ведомстве напомнили, что в прошлом году за все время празднования Крещения в иордани окунулись более 37 тыс. человек.

Майя Иванова