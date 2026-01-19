В Оренбурге изменили схему движения транспорта из-за строительства развязки на Загородном шоссе

На участке с круговым движением от ул. Гаранькина в сторону экопарка «Качкарский мар» временно прекращено движение транспорта. Ограничение действует с вечера воскресенья, 18 января, сообщает администрация Оренбурга.

Такая мера необходима для возведения опор со стороны 24го микрорайона в рамках строительства транспортной развязки на ул. Гаранькина. Организован временный боковой проезд №4, который будет действовать только на период строительных работ. Место разворота организовано дальше — в сторону «Армады2».

Руфия Кутляева