Москвичка по указке мошенников пыталась поджечь инкассаторскую машину

В Москве задержали девушку, которая по указанию мошенников пыталась поджечь автомобиль. Девушку задержали по месту жительства на Зеленом проспекте. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Задержанную поместили под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД России.

В полиции рассказали, что 24-летняя москвичка проникла на охраняемую парковку на Дубнинской улице — там стоял автомобиль, принадлежащий юридическому лицу. Она подложила под машину упаковку петард, после чего подожгла ее и скрылась. По предварительным данным, москвичка сделала это «под давлением неизвестных, связавшихся с ней через мессенджер».

ТАСС передает, что целью мошенников была машина марки Volkswagen. В новостных Telegram-каналах пишут, что петарды загорелись под автомобилем. На это обратил внимание один из инкассаторов. Он вытащил горящую упаковку из-под днища и потушил.