В Самарской области возбудили дело из-за ДТП с двумя погибшими и двумя пострадавшими

В Красноярском районе Самарской области возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» в отношении 76-летнего водителя Lada. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, 9 января на трассе Казань — Буинск — Ульяновск водитель автомобиля Lada выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Dongfeng. В результате ДТП погибли два пассажира 1970 и 1974 годов рождения. Водитель и еще один пассажир госпитализированы.

По версии следствия, причиной ДТП стали «неучтенные условия (состояние шин, погода) и превышение скорости». Расследование дела продолжается, назначены экспертизы.

Руфия Кутляева