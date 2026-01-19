Мошенники обокрали москвичку на 9,3 млн руб. под предлогом проверки регистрации

В Москве задержали соучастницу телефонных мошенников, которые похитили 9,3 млн руб. у 47-летней женщины под предлогом проверки регистрации в квартире. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

По предварительным данным, злоумышленники написали будущей жертве сообщение о том, что она зарегистрирована в квартире, которую ранее продала. Для проверки информации мошенники потребовали сказать код из SMS, после чего гражданке начали поступать звонки якобы от государственных структур. Преступники убедили женщину передать им деньги для обеспечения безопасности сбережений. Часть средств москвичка перевела на указанный счет, а часть дважды передала незнакомке. Позже женщина выявила обман и обратилась в полицию.

По данным ведомства, задержанной оказалась 33-летняя жительница Люберец. Следствие установило, что она дважды забирала у потерпевшей пакет с деньгами и передавала их соучастнику. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.