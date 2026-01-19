Индия предложила странам БРИКС связать цифровые валюты

Резервный банк Индии (РБИ) предложил странам, входящим в объединение БРИКС, связать официальные валюты для упрощения трансграничных торговых и туристических платежей, передает Reuters со ссылкой на источники. По мнению собеседников агентства, это поможет снизить зависимость от доллара в условиях «нарастающей геополитической напряженности».

БРИКС — международное объединение для сотрудничества быстрорастущих экономик мира, основанное в 2006 году. В него входят Россия, Индия, Эфиопия, Индонезия, Китай, Бразилия, Египет, Иран, ОАЭ и ЮАР.

Как сообщили источники Reuters, РБИ рекомендовал индийскому правительству включить предложение о цифровых валютах в повестку саммита БРИКС, который состоится в Индии в 2026 году. Если правительство Индии одобрит рекомендации РБИ, то предложение о создании единой системы цифровых валют стран-членов БРИКС будет выдвинуто впервые, пишет агентство.

По словам одного из источников Reuters, нежелание государств-членов БРИКС использовать технологические платформы других стран может замедлить работу над предложением РБИ. Как утверждает источник агентства, сейчас РБИ рассматривает идеи для управления потенциальными торговыми дисбалансами. Среди них — двусторонние соглашения о валютных свопах между центральными банками стран-членов БРИКС.