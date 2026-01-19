МАК: разбившийся в Прикамье вертолет вылетел из родного села погибшего пилота

Вертолет Robison R44, в результате которого погибли пермский бизнесмен Ильяс Гимадутдинов и его коллега Эльмир Коняков, вылетел в свой последний полет из населенного пункта Елпачиха Бардымского округа. Это следует из информации на сайте МАК. В качестве планируемого пункта возвращения также указано это село.

Напомним, 7 января 2026 года Robison R44, в котором находились предприниматели Гимадутдинов и Коняков, потерпел катастрофу в районе базы отдыха «Ашатли-парк». Воздушное судно зацепилось за тросы горнолыжного подъемника и упало на землю. В результате пилот и пассажир погибли. По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух лиц (ч. 4 ст. 263 УК РФ). Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», в качестве основной версии рассматривается ошибка пилотирования.

Елпачиха — родное село Ильяса Гимадутдинова. Там же зарегистрирована принадлежавшая ему транспортная компания ООО «Таттранском». Посадочная площадка или вертодром в базах открытых сервисов для подготовки к полетам на территории или в окрестностях села не обозначены.