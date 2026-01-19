43 общественных пространства благоустроят в Ярославской области

В 2026 году в Ярославской области продолжится благоустройство общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и программы развития сельских территорий. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

В регионе планируется благоустроить 43 объекта: 22 — по федеральному проекту, 15 — в рамках развития сельских территорий, а также шесть — по итогам всероссийского конкурса Минстроя.

«На эти цели предусмотрено более миллиарда рублей. Утвердили новые требования к будущим пространствам. Это должны быть объекты с современным освещением, звуковым сопровождением, топиариями, подсветкой и другими элементами, которые создают по-настоящему живую, удобную и интересную среду для людей»,— рассказал Михаил Евраев.

Среди ключевых проектов — реконструкция площади Юности и парка «Стрелка» в Ярославле, Волжской набережной в Рыбинске и сквера у памятника Ленину в Ростове Великом. Также будут модернизированы территории в Гаврилов-Яме, Любиме, Пошехонье, Борисоглебском, Большом Селе, Брейтове и других населенных пунктах. В Красных Ткачах планируется развитие парка «Березки» со скейт-площадкой, в Угличе — обустройство набережной.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Ярославской области Елена Дмитриевская сообщила, что в этом году завершатся работы по грантам конкурса в Данилове, Мышкине и Переславль-Залесском округе, а также начнется благоустройство в Рыбинске, Пошехонье и селе Вятском. В рамках программы развития сельских территорий будут обустроены 15 объектов, включая деревню Игрищи, поселок Борок, село Кукобой и деревню Коленово.

За последние четыре года в регионе было благоустроено более 200 общественных пространств, включая парки, пешеходные зоны и исторические набережные. Работы осуществлялись за счет федеральных, областных программ и инфраструктурных кредитов.

Антон Голицын