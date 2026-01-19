В Самарской области сумма штрафов за нарушения природоохранного законодательства составила 3,9 млн рублей

Сумма штрафов за нарушения природоохранного законодательства в Самарской области составила 3,9 млн руб. в 2025 году, сообщает минприроды региона.

Количество дел выросло в 2,5 раза по сравнению с 2024 годом — до 810. Больше всего нарушений наблюдается в сфере обращения с отходами, несанкционированных сбросов (541 дело). За прошлый год по 21 протоколу привлекли к ответственности виновных в нарушении режима особо охраняемых природных территорий.

В минприроды Самарской области уточняют, что в суде находятся иски на 6,3 млн руб. за нелицензионное пользование недрами и загрязнение ООПТ. Выдано более 200 предостережений, чтобы предупредить возможные нарушения.

Руфия Кутляева