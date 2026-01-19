Самарский театр оперы и балета показал «Тайны трех масок короля»

В Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича прошла встреча со зрителями «Тайны «Трех масок короля». Она состоялась перед показом балета-притчи Юрий Смекалова на музыку Михаила Крылова . Об этом сообщает пресс-служба театра.

Гостям представилась возможность сделать фотографии с главной маской на сцене театра, а также принять участие в съемках подкаста.

«Свой праздник артисты, естественно, отмечают на сцене, продолжая дарить свой талант. И такой формат встречи – это попытка стереть грань между залом и исполнителями, максимально близко общаться, обмениваться мнениями. Для нас очень важна связь со зрителями»,— отметил художественный руководитель и главный дирижёр Шостакович Опера Балет Евгений Хохлов.

Андрей Сазонов