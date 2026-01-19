США завершили вывод войск из Ирака

США завершили вывод военнослужащих с объектов на территории Ирака за исключением полуавтономного региона Иракский Курдистан, сообщило Минобороны Ирака. Центральное командование ВС США подтвердило телеканалу CNN сообщение иракского ведомства.

По данным Минобороны Ирака, 18 января последняя группа американских военных советников покинула авиабазу «Айн аль-Асад» в провинции Анбар на западе страны, где войска США находились более 20 лет. Возглавляемая Вашингтоном коалиция по борьбе с «Исламским государством» (ИГ, признано в России террористическим и запрещено) передала военные объекты, включая штаб Объединенного оперативного командования, под полный контроль иракских сил безопасности.

Американское военное присутствие сохраняется на авиабазе «Аль-Харир» в провинции Эрбиль, расположенной в Иракском Курдистане. Этот регион — автономное федеральное образование с собственными органами власти и силами безопасности, над которым центральное правительство Ирака имеет ограниченный контроль.

Численность американских войск в Ираке менялась с момента вторжения в 2003 году. В пиковый период она достигала 170 тыс. человек. В 2011 году войска были выведены, однако в 2014-м около 5 тыс. военнослужащих вновь направили в страну по просьбе Багдада для помощи в борьбе с террористическими формированиями. С декабря 2021 года, после объявления о завершении боевой миссии, в Ираке оставалось около 2,5 тыс. американских военнослужащих. работавших в формате консультирования. С 2023 года власти страны добивались их окончательного вывода.

