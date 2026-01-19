Бастрыкину доложат о нарушении прав жильцов аварийного дома в Казани

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования из-за нарушения прав жильцов аварийного многоквартирного дома на улице Бирюзовой в Казани. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Здание 1959 года постройки было признано аварийным в 2017 году, однако благоустроенное жилье жильцам до сих пор не предоставлено.

Из-за снятия дома с кадастрового учета жители не могут оформить необходимые документы, в том числе для зачисления детей в школы. Ранее обращения в различные инстанции результатов не дали.

В связи с этим СУ СК России по Татарстану возбудило уголовное дело.

Анна Кайдалова