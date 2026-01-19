Русская зима и итальянское барокко

Анатомия снежинки

Новую ювелирную коллекцию MIUZ Diamonds посвятили зимним метаморфозам в природе. Название «Альма» отсылает к личности и таланту дизайнера фирмы Фаберже Альмы Пиль — хорошо известны ее украшения и пасхальные яйца с драгоценной изморозью. Архитектурные ваяния русской зимы, причудливые узоры и неповторимая геометрия снежинок стали главной темой исследования дизайнерской команды МЮЗ. Чтобы воплотить зимнюю красоту в серьгах, брошах и подвесках, помимо холодного белого золота и бриллиантов, был использован горный хрусталь. Нужного оптического эффекта помогли добиться его тонкая ручная шлифовка и полировка. Ледяного эффекта добавляют кристаллы голубых топазов в серьгах и браслетах. Но самыми поразительными получились броши-снежинки — каждая со своей уникальной идеальной структурой, сложенной из лабораторных бриллиантов. Менее крупные кристаллы снежинок вспыхивают в серьгах и кольцах «Альма».

Капля цвета

Натуральный бесцветный бриллиант был и остается главным драгоценным камнем бренда Alrosa Diamonds. Однако новая коллекция стала ярким исключением. Seasons — экспериментальная линейка Alrosa Diamonds, которая позволяет по-новому взглянуть на цветные драгоценные камни в одной оправе с бриллиантами. Seasons строится на контрастах и созвучиях: сияние бриллиантов подчеркивает глубину оттенков, а выверенный баланс форм позволяет драгоценным камням выступать как единое целое. Классические бриллиантовые серьги Alrosa Diamonds получили новое звучание благодаря «каплям» изумрудов или синих сапфиров общим весом около 2,5 карата. Дорожку из бриллиантов разных огранок в паре длинных серег завершают розовые сапфиры овальной огранки.

Колье Святой Екатерины

Дом Parure Atelier не только создает украшения по частному заказу, но и выступает партнером крупных музейных институций. При поддержке ювелирной компании Государственный Эрмитаж завершил реставрацию работы «Святая Екатерина» Карло Дольчи (1680 год). Полотно работы флорентийского живописца XVII века вдохновило ювелиров на создание драгоценного гарнитура. За основу взят итальянский стиль соответствующего периода, а отправной точкой для создания сета La Luce («Свет») стали драгоценные пуговицы на платье героини ярко выраженных барочных форм. Входящие в сет длинное колье и богатое кольцо сделаны из золота, бриллиантов, жемчуга, алых гранатов и желтых сапфиров. Главный камень колье — золотистый сапфир — весит 22,98 карата. А в кольце сверкает редкая шпинель насыщенного красного цвета весом 8,70 карата.

