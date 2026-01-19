В Ульяновской области в школе не соблюдался температурный режим

Прокуратура Цильнинского района во время проверки установила, что руководство МОУ «Мокробугурнинская средняя школа» не принимало меры для обеспечения надлежащего температурного режима в помещениях учреждения. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Из-за бездействия должностных лиц были ущемлены интересы несовершеннолетних. В связи с этим прокуратура внесла представления об устранении нарушений. В результате в помещениях школы провели ремонтные работы и заменили окна.

Руфия Кутляева