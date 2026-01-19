На Северной железной дороге почти в два раза выросло число случаев вандализма

На Северной железной дороге (СЖД) в 2025 году зафиксировали 71 случай вандализма, что на 32 факта больше, чем в 2024 году. Сумма ущерба превысила 800 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северная железная дорога Фото: Северная железная дорога

Наибольшую долю занимают повреждения объектов железнодорожной инфраструктуры. Всего их зафиксировано 29: 10 в Ярославской области, шесть в Архангельской, пять в Ивановской, четыре в Костромской, по два в Вологодской области и в Коми.

«В частности, 27 сентября в районе станции Молот (находится в Ярославле — прим. «Ъ-Ярославль») было зафиксировано повреждение муфты стрелочного перевода. Сумма нанесенного ущерба составила 31 тыс. руб. Установлена причастность к происшедшему четырех подростков. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело»,— рассказали в пресс-службе.

Также было зафиксировано 25 случаев нанесения граффити на поезда и объекты инфраструктуры. Больше всего — 19 фактов — выявили в Ярославской области. Среди случаев вандализма также — повреждение имущества ОАО «РЖД» (11) и обкидывание поездов камнями (6).

Алла Чижова