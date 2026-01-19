Стиль «переодевается» в классику

Люди теряют интерес к спортивному стилю одежды. Как рассказали “Ъ FM” участники отрасли, бум спроса пришелся на времена пандемии COVID-19. Но в последние три года тренд снова смещается к классике, пишет издание Shopper's. Хотя рынок одежды растет все медленнее, некоторые эксперты считают, что спрос на спорт-шик не угаснет. Тему продолжит Александр Мезенцев.

После почти 30-летнего господства спортивного стиля, когда в девяностых костюм Adidas был символом успеха и статуса, в двухтысячных покорял публику вслед за рэп-звездами, в десятых перебрался в масс-маркет, тренд смещается в сторону классики, рассказала директор моды журнала SNC, дизайнер и стилист Оксана Он: «С влиянием таких брендов, как Balenciaga, и в целом демократизацией и неким трендом на унисекс спортивная одежда занимала главенствующую роль. Ее влияние даже на кутюр было огромным. Однако сейчас в целом меняются тренды, и современная мода уходит к классике. Но спортивный стиль уже останется в ДНК нашего общества, это никуда не денется».

Аналитики Bank of America отмечают, что рост сектора спортивной одежды замедляется третий год подряд: с 13% в 2022 году до чуть более 1% в 2025-м. По их прогнозам, этот спад продолжится. А пиковых значений, когда миллионы людей перешли на удаленную работу и отказались от строгого дресс-кода, совсем не удастся достичь в ближайшее время, уверен директор модного дома Raschini Сергей Викулин: «В 2020-2021 годах, когда действовали ограничения из-за пандемии, это было самым удобным, понятным видом одежды. И по инерции тренд держался еще несколько лет.

Это не имеет ничего общего с формировавшейся веками эстетикой стиля. Приоритет, которым пользовалась спортивная одежда, все-таки сильно уходит на второй план».

В свою очередь, основатель сети магазинов 21Shop и бренда «Запорожец Heritage Михаил Лабахуа не согласен, что интерес к спортивной одежде угас. По его словам, такие вещи теперь выпускают многие бренды, которые не всегда попадают в общую статистику: «Помимо всем известных марок, появляется много новых брендов одежды и спортивной обуви, которые тоже становятся популярными. Этот интерес, который существует на рынке, просто начинает распределяться. Кроме того, некоторые производители, которые раньше фокусировались в основном на классической или повседневной одежде, может быть, даже на casual, тоже с некоторой периодичностью стали добавлять спортивные вещи».

Как сообщает Bloomberg, за последние 20 лет доля кроссовок в мировых продажах обуви выросла с 25% до 50%. Однако в последние годы и в этом сегменте заметен спад. Тенденцию подтверждает главный редактор журнала «К.Е.Д.» Дмитрий Егоров. По его мнению, в этом случае есть и свои положительные стороны: «Тренд прямо угасает. Больше всего это видно по тому, что редкие кроссовки (ограниченные модели, коллаборации), которые появляются, сейчас достаточно легко купить, за ними не стоят очереди, на них стало намного сложнее сделать деньги. В современных реалиях, конечно, люди думают немножко о другом, а не о такой обуви. Мне как любителю кроссовок эта ситуация, наоборот, нравится. Сейчас это осталось темой для увлеченных людей, и они как раз могут выбрать те пары, которые им нужны, без сильного удара по карману».

Сейчас оригинальные кроссовки Adidas в России стоят от 5 тыс. руб. до 7 тыс. руб. Новинки и модели, выпущенные в рамках коллабораций, от 15 тыс. руб. и выше. Компании пришлось снижать цены на фоне падения популярности. В 2023 году Adidas впервые за 32 года получил годовой убыток в €14 млн. По прогнозу аналитиков Bank of America, рост продаж бренда в ближайшее время замедлится до 10%.

Ангелина Зотина, Николай Малышев