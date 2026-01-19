Генпрокуратура подала иск к группе мурманских рыбодобывающих компаний

Генеральная прокуратура России подала в Арбитражный суд Москвы иск к группе мурманских рыбодобывающих компаний и ряду физических лиц, сообщает «Интерфакс». В числе ответчиков значатся АО «Мурмансельдь 2», ООО «Рыболовецкий колхоз "Заря"», ООО «Компания "Андромеда"», а также их бывшие и нынешние руководители и собственники, включая Юрия Задворного. В деле фигурируют и Росрыболовство, ФАС и Минсельхоз в качестве третьих лиц.

Фото: Павел Семчук, Коммерсантъ

Точные требования надзорного ведомства в карточке дела не раскрыты. Известно, что компании связаны между собой: «Мурмансельдь 2» является учредителем колхоза «Заря», а их бывший руководитель Задворный ранее также был связан с «Андромедой». В настоящее время генеральным директором первых двух предприятий значится Олег Онискевич.

Андрей Маркелов