«Дочка» «Мотовилихинских заводов» выплатит свыше 345 тыс. евро торговой компании

Арбитражный суд Пермского края утвердил мировое соглашение и прекратил производство по иску ООО «Техноинторг» к ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» («МГМ», дочернее общество холдинга «МЗ»). Согласно определению, опубликованному на сайте суда, истец требовал взыскать с «МГМ» задолженность по договору поставки от 22 марта 2024 года.

Как следует из судебного акта, стороны достигли мирового соглашения, согласно которому «МГМ» обязуется выплатить 345,9 тыс. евро в четыре этапа до 15 апреля текущего года. Оплата будет произведена в рублях РФ по курсу Центрального банка. Истец, в свою очередь, отказался от требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 29,3 тыс. евро.

ООО «Техноинторг» действует в Перми с 2023 года. Занимается оптовой неспециализированной торговлей, в том числе станками, оборудованием, текстилем и фармацевтикой.

Согласно Rusprofile, 100% долей ООО «МГМ» принадлежит АО «Мотовилихинские заводы». По данным сайта Пермской торгово-промышленной палаты, предприятие производит продукцию для нефтяной промышленности.