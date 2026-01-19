В Оренбуржье через суд обязали отремонтировать здание детской школы искусств
Суд удовлетворил требование прокуратуры о необходимости проведения текущего ремонта здания школы искусств в Асекеевском районе. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Прокуратура района проверила исполнение законодательства о безопасном пребывании несовершеннолетних в образовательных организациях. По результатам проверки прокурор внес представление руководителю отдела культуры муниципального района. По итогам его рассмотрения было выполнено обследование постройки.
Согласно заключению часть строительных конструкций здания нуждается в ремонте. Системы водопровода и отопления необходимо заменить. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с заявлением о необходимости провести ремонт здания школы искусств.