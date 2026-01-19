Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Оренбуржье через суд обязали отремонтировать здание детской школы искусств

Суд удовлетворил требование прокуратуры о необходимости проведения текущего ремонта здания школы искусств в Асекеевском районе. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Прокуратура района проверила исполнение законодательства о безопасном пребывании несовершеннолетних в образовательных организациях. По результатам проверки прокурор внес представление руководителю отдела культуры муниципального района. По итогам его рассмотрения было выполнено обследование постройки.

Согласно заключению часть строительных конструкций здания нуждается в ремонте. Системы водопровода и отопления необходимо заменить. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с заявлением о необходимости провести ремонт здания школы искусств.

