Губернатор Самарской области вернулся в Telegram после запуска канала в Max

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, осенью прошлого года удаливший свой Telegram-канал, вернулся в мессенджер. Об этом глава региона сообщил в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Решение о создании канала «Федорищев. Официально» принято губернатором с учетом того, что в Telegram «регулярно появляются фейковые аккаунты» от имени Вячеслава Федорищева «с целью провокаций или использования мошеннических схем».

«Кроме того, для многих жителей Самарской области Telegram остается источником получения новостей», — отметил губернатор в Max. Вячеслав Федорищев добавил, что канал будет вести пресс-служба, в нем будет размещаться информация о работе главы региона и «всей команды».

«При необходимости отдельные посты буду публиковать сам от первого лица»,— пообещал губернатор. Канал в Max и страницу во «ВКонтакте» он продолжит вести.

Вячеслав Федорищев создал свой первый Telegram-канал сразу после назначения на пост врио губернатора в июне 2024 года. На момент закрытия на него было подписано 110 тыс. пользователей. В Telegram губернатор публиковал рэп собственного исполнения и позволял себе высказываться по самым различным вопросам. Например, господин Федорищев вмешался в публичный конфликт певца Егора Крида и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и пригласил исполнителя к себе в регион — «поговорить». А позже обратился к находящемуся в розыске главарю организованного преступного сообщества из 1990-х Игорю Сиротенко по прозвищу Сирота с предложением оплатить жилье детям-сиротам.

По последним данным, в Telegram-канале «Федорищев. Официально», созданном вчера, 18 января, 3 393 подписчиков. В Max на самарского губернатора подписаны 37 714 человек.

Сабрина Самедова