Хлеб, который лечит

Мария Темирбулатова, студентка второго курса института «Казанская академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана» Казанского ГАУ, разработала технологию производства органических хлебобулочных изделий на заквасках длительного брожения. Проект получил грант в размере одного миллиона рублей от Фонда содействия инновациям по программе «Студенческий стартап».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Идея родилась из личного опыта. Мария долго искала в Татарстане качественный хлеб без консервантов и химических добавок, но не находила подходящих вариантов. Промышленная выпечка на дрожжах с эмульгаторами и усилителями создает нагрузку на пищеварительную систему.

«Мы разочаровались в массовом хлебе и поняли, что многие ищут по-настоящему качественные продукты. Это стало толчком к созданию технологии на органическом сырье без химии»,— рассказывает Мария.

В основе ее разработки — естественное брожение на заквасках вместо промышленных дрожжей. Такой способ улучшает усвоение витаминов и минералов, снижает нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Продукция обогащена пищевыми волокнами и биологически активными веществами, которые поддерживают здоровье микробиоты и укрепляют иммунитет.

Ассортимент включает булочки, пончики и снековую продукцию — хлебцы, сухарики, галеты. Линейка разделена на две группы: безглютеновые изделия и ржано-пшеничные, что позволяет охватить широкую аудиторию, включая людей с непереносимостью глютена.

Большое внимание уделяется качеству сырья. Мария использует только сертифицированные органические ингредиенты по ГОСТ 33980–2016 «Продукция органического производства» — без агрохимикатов и ГМО. Параллельно она налаживает контакты с производителями хлебобулочных изделий Казани, чтобы совершенствовать технологию и понимать перспективы развития.

Над проектом Мария работает под руководством доцента кафедры технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции Гульшат Гасимовой. Университет обеспечил необходимую инфраструктуру: доступ к лабораториям и оборудованию, консультации профильных специалистов, административную поддержку при оформлении заявки на финансирование.

В ближайший год Мария планирует совершенствовать технологию и расширять ассортимент. В перспективе — выход на российский рынок с линейками органических хлебобулочных изделий.

Яна Соломаха