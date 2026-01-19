В Челябинской области 14 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиками

В Челябинской области произошла массовая авария с участием пассажирского автобуса, бензовоза и грузовика. Пострадали 14 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным полиции, ДТП произошло утром 19 января около железнодорожного переезда у деревни Шумаки Коркинского округа. Объезжая препятствие, 58-летний водитель автобуса ПАЗ не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречным грузовиком Howo под управлением 52-летнего водителя. После этого ПАЗ наехал на стоящий на обочине бензовоз КамАЗ, а Howo съехал в кювет. Травмы получили водитель и 13 пассажиров автобуса, в том числе трое детей. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение. Всего в автобусе находился 21 человек.

Следственные органы Челябинской области уже возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров, в том числе технического состояния транспортного средства перед выпуском на линию. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Проверку также проводит прокуратура Коркино. Заместитель прокурора города Антон Слепцов выехал на место происшествия. Ведомство даст оценку соблюдению перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения и установит причины и условия произошедшего.