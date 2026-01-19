За 2025 год безбилетники в Казани заплатили 430 тысяч рублей штрафов

В 2025 году по итогам проверок в наземном электротранспорте Казани сумма наложенных штрафов превысила 430 тысяч руб. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту города.

В прошлом году было выявлено более 170 пассажиров, проезжавших без билета.

Контроль за оплатой проезда продолжается и в 2026 году. Только за первую рабочую неделю сотрудники составили протоколы в отношении 17 безбилетников.

Ранее сообщалось, что с 1 января проезд в общественном транспорте в Татарстане подорожал до 46 руб.

Анна Кайдалова