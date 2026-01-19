«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Мировые цены на золото и серебро продолжают двигаться вверх на фоне происходящих событий в геополитике. Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов перечисляет системные риски, которые будут влиять на котировки драгоценных металлов.

Олег Богданов: Сегодня и серебро, и золото снова идут к максимальным значениям: $4670 стоит унция золота, серебро уже подбирается к $100, его оценка $93,1, она растет на 5%. Но если мы говорим вообще о том, что происходит, именно системные риски являются источником того, что происходит на рынке драгметаллов. Так что есть повод поговорить о том, какие именно риски существуют. Их достаточно много. В начале 2026 года они начали постепенно вырисовываться, становятся более или менее ярко выраженными. И у инвесторов возникает вопрос, до каких уровней могут вырасти цены на драгоценные металлы, когда это произойдет. Здесь уже четко нужно понимать: как раз когда будет достигнут пик реализации этих системных рисков, тогда мы и увидим максимальные цены на драгметаллы. Какими они будут, очень сложно сказать.

