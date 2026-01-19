Бойца СВО с ранением отправили в госпиталь после вмешательства омбудсмена ХМАО

Получивший ранение в зоне специальной военной операции (СВО) боец из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) был отправлен в госпиталь только после вмешательства окружного омбудсмена. Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова написала об этом у себя в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Военнослужащий попал на СВО в ходе мобилизации. При выполнении боевой задачи он получил ранение ног, после чего лечился в учреждениях здравоохранения Минобороны и гражданских больницах. Однако боец не выздоровел полностью — началось воспаление ран, после выписки он прибыл в войсковую часть.

Он решил обратиться к Наталье Стребковой, попросив помочь получить направление на освидетельствование военно-врачебной комиссии (ВВК) для определения категории годности к военной службе и предоставления реабилитации после полученного ранения. «Направила мотивированное ходатайство в Минобороны России, после чего военнослужащий был госпитализирован в военный госпиталь для лечения и дальнейшего освидетельствования на ВВК. Боец выразил благодарность за содействие и помощь»,— рассказала омбудсмен.

Ирина Пичурина