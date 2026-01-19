Пожилой пензенец задержан ФСБ из-за оправдания терроризма

В Пензенской области ФСБ задержали 60-летнего жителя, подозреваемого в публичном оправдании терроризма. Он распространял в интернете материалы, оправдывающие действия украинской террористической группировки.

Подозреваемый выражал антироссийскую позицию и не поддерживал специальную военную операцию на территории Украины. ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативные действия. Силовики собирают доказательства других эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.

Нина Шевченко