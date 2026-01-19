В Ярославской области вырос уровень зарегистрированной преступности

В Ярославской области количество преступлений, зарегистрированных в 2025 году, составило 135 на 10 тыс. жителей, что на 2,8% больше, чем в 2024 году. Об этом говорят данные «РИА Рейтинг».

В рейтинге российских регионов по преступности область заняла 51-е место из 85 (где первое место у региона с наименьшим уровнем). Выросло и количество тяжких и особо тяжких преступлений: 39 преступлений на 10 тыс. жителей, что на 4,3% больше, чем годом ранее.

Область оказалась в числе пяти регионов, где выросла преступность, вместе с Ингушетией, Тюменской областью, Тувой и Республикой Саха (Якутия). Регион обошел по уровню преступности почти все соседние области: во Владимирской области на 10 тыс. жителей пришлось 113 преступлений, в Ивановской — 124 преступления, в Костромской — 128, в Московской — 79. Только в Вологодской области преступлений больше — 138 на 10 тыс. жителей.

В целом по России меньше всего преступлений в 2025 году, по официальным данным, было совершено в Чечне (16 преступлений на 10 тыс. жителей), Ингушетии (37 на 10 тыс.) и Дагестане (42 на 10 тыс.).Больше всего — в Карелии (183 преступления на 10 тыс. жителей), Забайкальском крае (181 на 10 тыс.) и на Алтае (177 на 10 тыс.). Средний показатель по стране — 121 преступление на 10 тыс. жителей.

Алла Чижова