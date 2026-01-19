Глава «Калашникова» сообщил о дефиците квалифицированных кадров в ОПК

На всех предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) не хватает квалифицированных кадров, заявил в интервью ТАСС генеральный директор «Калашникова» Алан Лушников. Специалисты концерна разработали собственную образовательную стратегию для подготовки работников, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы, конечно же, постоянно мониторим рынок труда <...>, но все больше понимаем, что стабильность в обеспечении персоналом может быть достигнута только за счет собственной системы выращивания кадров»,— сказал господин Лушников.

Образовательная программа концерна предполагает, что будущие кадры в ОПК ищут и обучают со школы и до университета. Участники программы проходят практику на заводах «Калашникова», получают стипендию, а после ее завершения приходят в концерн на работу.