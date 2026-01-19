Глава «Калашникова» сообщил о дефиците квалифицированных кадров в ОПК
На всех предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) не хватает квалифицированных кадров, заявил в интервью ТАСС генеральный директор «Калашникова» Алан Лушников. Специалисты концерна разработали собственную образовательную стратегию для подготовки работников, добавил он.
Генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Мы, конечно же, постоянно мониторим рынок труда <...>, но все больше понимаем, что стабильность в обеспечении персоналом может быть достигнута только за счет собственной системы выращивания кадров»,— сказал господин Лушников.
Образовательная программа концерна предполагает, что будущие кадры в ОПК ищут и обучают со школы и до университета. Участники программы проходят практику на заводах «Калашникова», получают стипендию, а после ее завершения приходят в концерн на работу.