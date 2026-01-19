Более 30 домов остались без света в новосибирском Академгородке из-за аварии

В Академгородке Новосибирска произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались около 30 жилых многоквартирных домов в 10:00 по местному времени, следует из данных на онлайн-портале «Мой город».

Восстановить подачу электроэнергии планируется в течение дня, пишет ТАСС со ссылкой на минЖКХ региона. Отключения были зафиксированы на улицах Демакова, Полевой и Мусы Джалиля, а также проспекте Строителей. Кроме того, отключения произошло на территории корпуса поточных аудиторий Новосибирского государственного университета.

По данным Западно-Сибирского УГМС, 19 января температура воздуха в Новосибирской области опустилась ниже 30 градусов. В ночь на 20 января ожидается около -28 градусов.

Александра Стрелкова