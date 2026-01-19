За год в Казани количество вакансий в сфере IT сократилось на 38%

К началу 2026 года в Казани количество вакансий в IT сократилось на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на деловом понедельнике сообщил директор ГКУ «Центр занятости населения города Казани» Тимур Муллин.

По его мнению, в IT-сфере отмечается замедление темпов найма. На одну вакансию в сфере информационных технологий приходится около 20 соискателей.

Общее количество вакансий в Казани составляет 11,7 тыс. Наиболее высокий спрос работодателей приходится на строительную сферу — 57% всех вакансий. Далее следуют производство (18%) и образование (8%). Средняя предлагаемая заработная плата составляет 80 тыс. руб., средний срок поиска работы для безработных — три месяца.

По состоянию на 1 января 2026 года уровень безработицы в Казани составил 0,19%. Годом ранее этот показатель находился на уровне 0,18%. При этом, по словам руководителя центра занятости, в республике фиксируется рост скрытой безработицы.

Анна Кайдалова