Глава Югры Руслан Кухарук окунулся в прорубь на Крещение

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук окунулся в купель во время празднования Крещения. Видеоролик он опубликовал в своем Telegram-канале.

Глава региона окунулся в прорубь на реке Иртыш в Ханты-Мансийске вместе с жителями города после великого освящения воды. Молебное пение возглавил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. «В этот морозный день поздравляю с Крещением Господним! Желаю, чтобы благодать и мир, которые мы обретаем в этот праздник, остались с нами на весь год»,— сказал господин Кухарук.

Он также попросил югорчан выбирать для окунания специально оборудованные купели, где дежурят спасатели и медики. Десятки прорубей оборудованы к Крещению в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Сургуте и многих других городах округа.

Ирина Пичурина