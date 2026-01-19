В 2025 году в Челнах на ремонт домов потратили 2 млрд рублей

В 2025 году в Набережных Челнах ремонтные работы проведены в 118 многоквартирных домах на общую сумму 2 млрд руб. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения города Руслан Вильданов.

Из этой суммы 1,3 млрд руб. составили средства собственников жилья, 483,3 млн руб. выделили из бюджета Татарстана, еще 267,3 млн руб. — из городского бюджета. В результате улучшены условия проживания для 23,1 тыс. квартир.

В прошлом году выполнены ремонт и утепление фасадов 30 домов на сумму 688,2 млн руб., ремонт кровли в 26 домах на 235,5 млн руб., замена инженерных сетей водоснабжения в 48 домах на 190,6 млн руб., ремонт систем водоотведения в 28 домах на 261,2 млн руб. Также обновлены сети теплоснабжения на 107,6 млн руб., электроснабжение на 47,02 млн руб., подвальные помещения в трех домах на 11,26 млн руб. В 29 домах заменили лифты на сумму 369,5 млн руб.

На 2026 год запланирован капитальный ремонт в 96 многоквартирных домах. Общий объем финансирования составит 1,6 млрд руб., из которых 176,4 млн руб. предусмотрено из бюджета Татарстана, 267,3 млн руб. — из бюджета города, 1,2 млрд руб. — средства собственников жилья.

Анна Кайдалова