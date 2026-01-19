Бывший собственник котельной в Мотовилихе не смог отменить расторжение договора о ее покупке

Пермский краевой суд оставил в силе решение о расторжении договора купли-продажи земельного участка, модульной газовой котельной, газопровода высокого и среднего давления и о передаче имущества муниципалитету. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В сентябре 2024 года житель Перми приобрел у банкротящегося ООО ТПФ «Пассаж 1» объекты коммунальной инфраструктуры стоимостью 430 тыс. руб. По договору купли-продажи покупатель должен был снабжать теплом жилые дома и организации в Мотовилихинском районе. В мае 2025 года из-за аварии в котельной жители района перестали получать горячую воду. При этом собственник пытался перепродать имущество за 18,8 млн руб., что в 43 раза дороже уплаченных им денежных средств.

Мотовилихинский суд Перми удовлетворил исковые требования прокуратуры, расторг договор купли-продажи и обязал передать котельную, газопровод и землю в собственность города Перми, возместив покупателю 430 тыс. руб. из местного бюджета. Ответчик с принятым решением суда первой инстанции не согласился и направил в Пермский краевой суд апелляционную жалобу.

Судебная коллегия Пермского краевого суда согласилась с выводом районного суда о наличии недобросовестности в действиях ответчиков. Бездействие собственников привело к тому, что муниципалитет вынужден был в рамках предотвращения чрезвычайной ситуации передать спорные объекты теплоснабжающей организации — ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» на период отопительного сезона. Решение суда первой инстанции Пермский краевой суд оставил без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения.